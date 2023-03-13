Окупанти зранку обстріляли Миколаївщину: є загиблі
Сьогодні, 13 березня, зранку російські окупаційні війська завдали удару по Миколаївській області. Відомо щонайменше про одну загиблу людину, але під завалами обстріляних будинків можуть бути ще постраждалі.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
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Ранковий обстріл Миколаївщини
Сьогодні, 13 березня, зранку російські війська обстріляли територію Миколаївської області.
Під удар потрапив один із населених пунктів Куцурубської громади регіону.
Людські жертви
У обстріляному населеному пункті зафіксовано руйнування житлових будинків.
За попередньою інформацією, оприлюдненою Віталієм Кімом, загинула щонайменше одна людина.
Під завалами зруйнованих осель можуть перебувати ще люди.
Нагадаємо, що 28 лютого окупанти п'ять разів обстріляли Миколаївську область.
Ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади.
Тоді обійшлося без загиблих мирних мешканців.
Фото: Telegram Віталія Кіма