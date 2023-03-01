Обстріли Миколаївщини 28 лютого — ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів

У самому Миколаєві ніч пройшла спокійно

Минулої доби, 28 лютого, окупанти п'ять разів обстріляли Миколаївську область. Ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Обстріли Миколаївщини

"Вчора, 28 лютого, у Миколаївському районі о 12:59, 14:27, 18:22, 19:25, 19:27 ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади", — розповів Кім.

Водночас у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, уночі, 1 березня, загарбники атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів є багато руйнувань.