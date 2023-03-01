Обстріли Миколаївщини 28 лютого — ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів

Окупанти обстріляли Миколаївщину з мінометів та артилерії: що відомо
Минулої доби, 28 лютого, окупанти п'ять разів обстріляли Миколаївську область. Ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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Обстріли Миколаївщини
"Вчора, 28 лютого, у Миколаївському районі о 12:59, 14:27, 18:22, 19:25, 19:27 ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади", — розповів Кім.
Водночас у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, уночі, 1 березня, загарбники атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів є багато руйнувань.