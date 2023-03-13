​​​​​​​На Вінниччині СБУ затримала херсонського колаборанта, який тікав до Придністров'я

Колаборант з Херсонщини намагався утекти від відповідальності

У Вінницькій області на кордоні із невизнаним Придністров’ям СБУ затримала зрадника України. Колаборант співпрацював із росіянами у Білозерському районі Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Херсонський рецидивіст-колаборант

СБУ викрила чергового громадянина України, який працював на російських загарбників під час окупації Херсонської області.

Так, відомо, що чоловік виказував окупантам, які захопили Білозерський район Херсонщини, місця проживання українців, які брали участь у АТО на Донбасі.

"За свою "лояльність" отримав від керівництва місцевої окупаційної адміністрації "особливий статус", який передбачав дозвіл на мародерство та вільне пересування районом", — наголосили у СБУ, розповівши, що колаборант мав ділитися частиною награбованого із росіянами.

Втеча і затримання

Після звільнення Херсона колаборант намагався утекти від відповідальності.

Він переїхав до Вінницької області, маскуючись під переселенця.

Чоловік оселився у селі, розташованому поруч із кордоном з невизнаним Придністров’ям, і планував утечу в цю проросійську квазідержаву.

Але співробітники СБУ вирахували його місцезнаходження і затримали.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань виявили і затримали чергових колаборантів у Херсоні. Зрадники під час окупації керували однією із катівень.

Фото: СБУ