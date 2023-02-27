​​​​​​​У Херсоні затримали колаборантів, які під час окупації керували однією із катівень

СБУ спіймала чотирьох зрадників під час стабілізаційних заходів у Херсоні

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань виявили і затримали чергових колаборантів у Херсоні. Зрадники під час окупації керували однією із катівень.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Колаборанти-карателі

Під час стабілізаційних заходів у Херсоні українські правоохоронці виявили чергових колаборантів, які працювали на окупантів у період, коли місто перебувало під контролем російської армії.

Три з чотирьох зрадників працювали у катівнях, створених російськими окупантами на базі захоплених об’єктів пенітенціарної системи.

Робота в катівні

Один із колаборантів входив до керівництва "управління служби виконання покарань у Херсонській області", зокрема, керував однією із катівень.

СБУ з’ясувала, що саме цей зрадник організував незаконне утримання викрадених українців у камерах катівні.

Інші затримані колаборанти працювали у охороні цих катівень.

Нагадаємо, кілька днів тому СБУ виявила на деокупованій частині Херсонської області чоловіка, який співпрацював із російськими загарбниками. Під час обшуків у нього виявили цілий арсенал зброї, зокрема, міни і гранати.

Фото: СБУ