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​​​​​​​У Херсоні затримали колаборантів, які під час окупації керували однією із катівень

27 лютого 2023 14:58
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
СБУ спіймала чотирьох зрадників під час стабілізаційних заходів у Херсоні
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань виявили і затримали чергових колаборантів у Херсоні. Зрадники під час окупації керували однією із катівень.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Колаборанти-карателі

Під час стабілізаційних заходів у Херсоні українські правоохоронці виявили чергових колаборантів, які працювали на окупантів у період, коли місто перебувало під контролем російської армії.

Три з чотирьох зрадників працювали у катівнях, створених російськими окупантами на базі захоплених об’єктів пенітенціарної системи.

У Херсоні затримали колаборантів, які працювали у катівнях

У Херсоні затримали колаборантів, які працювали у катівнях

У Херсоні затримали колаборантів, які працювали у катівнях

У Херсоні затримали колаборантів, які працювали у катівнях

Робота в катівні

Один із колаборантів входив до керівництва "управління служби виконання покарань у Херсонській області", зокрема, керував однією із катівень.

СБУ з’ясувала, що саме цей зрадник організував незаконне утримання викрадених українців у камерах катівні.

Інші затримані колаборанти працювали у охороні цих катівень.

У Херсоні затримали колаборантів, які працювали у катівнях

У Херсоні затримали колаборантів, які працювали у катівнях

У Херсоні затримали колаборантів, які працювали у катівнях

Нагадаємо, кілька днів тому СБУ виявила на деокупованій частині Херсонської області чоловіка, який співпрацював із російськими загарбниками. Під час обшуків у нього виявили цілий арсенал зброї, зокрема, міни і гранати.

Фото: СБУ

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