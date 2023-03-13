На Харківщині цивільний підірвався на російській міні, — Синєгубов
У Ізюмському районі 40-річний чоловік наступив на російську міну "Пелюстка". У стані середньої тяжкості з осколковими пораненням чоловік був госпіталізований до лікарні.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Російська міна
За словами Синєгубова, у Харківській області місцевий житель підірвався на російській міні.
Це сталося в селі Сніжківка Ізюмського району.
40-річний цивільний чоловік наступив на російську міну "Пелюстка". Внаслідок вибуху міни він отримав осколкові поранення і мінно-вибухову травму. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Звернення до мешканців Харківщини
Голова Харківської ОВА нагадав жителям регіону про те, що необхідно бути максимально уважними та обережними, оскільки на звільнених від росіян територіях залишилося багато російських мін та інших боєприпасів.
"Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними", — закликав мешканців Харківської області Олег Синєгубов.
Нагадаємо, що протягом минулої доби російські окупаційні війська обстріляли низку населених пунктів Харківської області. Під удар потрапили Великий Бурлук, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Стрілеча та інші населені пункти.
Також протягом 12 березня російські окупаційні війська спробували атакувати позиції Сил оборони України в районі Дворічної.
Росіяни отримали потужну відповідь від української армії і змушені були відступити. Загарбники зазнали втрат під час цього наступу.
Фото з відкритих джерел