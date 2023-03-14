За добу росіяни втратили 25 одиниць бронетехніки і 16 артсистем: Генштаб назвав свіжі втрати рф

Сили оборони України за добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані загарбники

За 13 березня українські захисники знищили на фронтах війни понад 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили 10 танків, 15 бронемашин та 16 артилерійських систем.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 160 540 (+740) осіб ліквідовано;

танків — 3 484 (+10) од.;

бойових броньованих машин — 6 789 (+15) од.;

артилерійських систем — 2 519 (+16) од.;

РСЗВ — 495 (+2) од.;

засобів ППО — 260 (+1) од.;

літаків — 304 (+0) од.;

гелікоптерів — 289 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 120 (+11);

крилатих ракет — 907 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 367 (+13) од.;

спеціальної техніки — 256 (+5).

Нагадаємо, очільник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов раніше заявив, що росія у зв'язку з загарбницькою війною проти України витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. За прогнозами Буданова, економіка рф не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці.

Фото: Громадське радіо