Українські десантники знищили підрозділ російських окупантів, які були одягнені у форму ЗСУ: відео 18+
Російські окупанти продовжують активні наступальні дії, однак зазнають значних втрат в живій силі та військовій техніці. Українські десантники знищили підрозділ російських окупантів на одному з важливих напрямків фронту.
Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.
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Ювелірна робота українських десантників
"Воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ окупантів на одному з важливих напрямків. На відео зафіксовані залишки розбитого вщент ворожого підрозділу та зачистку позицій противника", — йдеться у повідомленні.
Військові розповіли, що у більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗС України.
"Очевидно, воно було зняте з полонених або загиблих українських воїнів. Проте Бог їх за це покарав руками українських десантників", — додали у десантно-штурмових військах.
Увага! Відео не рекомендується для перегляду особам до 18 років та людям зі слабкою психікою
Нагадаємо, нещодавно під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП. Для цього військовий використав протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.