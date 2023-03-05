Українські десантники знищили підрозділ російських окупантів, які були одягнені у форму ЗСУ: відео 18+

У більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗСУ

Російські окупанти продовжують активні наступальні дії, однак зазнають значних втрат в живій силі та військовій техніці. Українські десантники знищили підрозділ російських окупантів на одному з важливих напрямків фронту.

Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ювелірна робота українських десантників

"Воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ окупантів на одному з важливих напрямків. На відео зафіксовані залишки розбитого вщент ворожого підрозділу та зачистку позицій противника", — йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що у більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗС України.

"Очевидно, воно було зняте з полонених або загиблих українських воїнів. Проте Бог їх за це покарав руками українських десантників", — додали у десантно-штурмових військах.

Увага! Відео не рекомендується для перегляду особам до 18 років та людям зі слабкою психікою

Нагадаємо, нещодавно під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП. Для цього військовий використав протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.