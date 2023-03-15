Путін дозволив не йти на війну працівникам стратегічних підприємств ВПК, — ISW
В росії підготували список спеціальностей з бронюванням від мобілізації. Таким чином володимир путін намагається зберегти роботу військово-промислового комплексу, який страждає від нестачі кваліфікованого персоналу.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту Інститут вивчення війни (ISW).
-
США викликали російського посла через збитий над Чорним морем безпілотник
-
Українським волонтерам доводиться збирати тіла росіян, щоб обмінювати їх на загиблих бійців ЗСУ
-
Україна не прийме Чемпіонат світу-2030 з футболу: причини
-
У Верховній Раді виступають за термінове закінчення опалювального сезону
-
Саудівська Аравія відмовилася продавати нафту тим країнам, які введуть проти неї санкції
-
В ISW розповіли, чи може інцидент з американським БпЛА стати причиною конфлікту між США та рф
-
"Інтер" та "Ман Сіті" вийшли в 1/4 ЛЧ: скільки забив Холанд
-
Курс валют 15 березня: скільки коштують долар та євро
-
Окупанти у Горлівці хочуть мобілізувати близько 500 осіб, — Генштаб
-
Українська армія за добу уразила три пункти управління і систему ППО рф, — Генштаб
Вибір на користь ВПК
Президент росії володимир путін, перебуваючи в Улан-Уде на авіаційному заводі, визнав, що військово-промисловий комплекс країни-агресора страждає від нестачі належно підготовленого персоналу.
Тому він оголосив про низку реформ, які спрямовані на залучення фахівців до роботи на підприємствах ВПК.
Так, зокрема, путін заявив про те, що мінпромторг рф уже підготував перелік спеціальностей, щодо яких буде застосовуватися відстрочка від мобілізації.
Це, на думку експертів із ISW, може свідчити про те, що кремлівський тиран вирішив зосередитися на виробництві зброї, а не на тому, аби гнати купу непідготовлених людей на фронт.
Більше зброї
Міністр оборони рф Сергій Шойгу, перебуваючи на ракетному виробництві у Московській області, відзначив виконання цим підприємством вимог державного замовлення.
Але, разом з тим, міністр оборони країни-агресора закликав завод подвоїти виробництво своєї продукції.
Нагадаємо, що підприємства російського ВПК продовжують співпрацювати із китайськими колегами попри санкційний тиск на країну-агресора.
Так, китайська компанія Poly Technologies щонайменше до листопада минулого року постачала підсанкційній російській фірмі, деталі для гелікоптерів та радіообладнання "повітря-земля".
Зокрема, як мінімум три партії обладнання, які китайці передали тому самому Улан-Уденському авіаційному заводу, стосуються виробництва і ремонту військово-транспортних гелікоптерів Мі-171Ш, які можуть використовуватися на фронтах війни проти України.
Фото з російських ЗМІ