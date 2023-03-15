Путин разрешил не идти на войну работникам стратегических предприятий ВПК, — ISW

Кремль хочет больше оружия, поэтому готов пренебречь принципом тотальной мобилизации, предоставив отсрочку работникам стратегических предприятий

В россии подготовили список специальностей с бронированием от мобилизации. Таким образом владимир путин пытается сохранить работу военно-промышленного комплекса, страдающего от недостатка квалифицированного персонала.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта Институт изучения войны (ISW).

Выбор в пользу ВПК

Президент россии владимир путин, находясь в Улан-Удэ на авиационном заводе, признал, что военно-промышленный комплекс страны-агрессора страдает от недостатка должно подготовленного персонала.

Поэтому он объявил о ряде реформ, направленных на привлечение специалистов к работе на предприятиях ВПК.

Так, в частности, путин заявил о том, что минпромторг россии уже подготовил перечень специальностей, по которым будет применяться отсрочка от мобилизации.

Это, по мнению экспертов из ISW, может свидетельствовать о том, что кремлевский тиран решил сосредоточиться на производстве оружия, а не на том, чтобы гнать кучу неподготовленных людей на фронт.

Больше оружия

Министр обороны россии Сергей Шойгу, находясь на ракетном производстве в московской области, отметил выполнение этим предприятием требований государственного заказа.

Но вместе с тем министр обороны страны-агрессора призвал завод удвоить производство своей продукции.

Напомним, что предприятия российского ВПК продолжают сотрудничать с китайскими коллегами, несмотря на санкционное давление на страну-агрессора.

Так, китайская компания Poly Technologies, по меньшей мере, до ноября прошлого года поставляла подсанкционной российской фирме, детали для вертолетов и радиооборудование "воздух-земля".

В частности, как минимум три партии оборудования, которые китайцы передали тому же Улан-Уденскому авиационному заводу, касаются производства и ремонта военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш, которые могут использоваться на фронтах войны против Украины.

Фото из российских СМИ