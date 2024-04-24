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Постачання допомоги США для України можуть затриматися — в AP розповіли деталі

24 квітня 2024 22:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Постачання допомоги США для України можуть затриматися — в AP розповіли деталі
Українські військові. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у середу, 24 квітня, підписав законопроєкт про надання допомоги Україні. Однак постачання першого пакета після перерви можуть затриматися на 2-3 місяці, а фронту досягнуть ще пізніше.

Про це пише The Associated Press із посиланням на українського нардепа Вадима Івченка.

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Пакет допомоги від США

Як зазначає нардеп, логістичні проблеми і бюрократія можуть затримати постачання допомоги в Україну на два-три місяці. А до того, як вона досягне лінії фронту може пройти ще більше часу.

Водночас лідер "Слуги народу" Давид Арахамія заявив виданню, що "те, що приходить першим, не завжди є тим, чого найбільше потребують командири фронтових частин". 

За його словами, навіть у такого "військового гіганта", як США — немає запасів усього необхідного для України. А допомога від Штатів допоможе ЗСУ лише утримувати лінію фронту, але не атакувати.

"Зараз завдання українських військ — "тримати оборону", поки до середини літа не прибуде основна частина нових постачань. Тоді вони зможуть зосередитися на спробах повернути території, нещодавно втрачені на Донеччині",— йдеться у матеріалі.

Арахамія зауважив, що можливо наприкінці літа вдасться побачити якийсь наступальний рух українських збройних сил.

Натомість військові експерти сумніваються в наявності українських ресурсів для проведення навіть незначних наступів найближчим часом.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав законопроєкт щодо надання Україні 60 млрд доларів. 

За його словами, військові постачання Україні почнуться найближчими годинами.

Водночас агенство Reuters повідомило, що США протягом останніх тижнів непомітно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності. 

США
військова допомога
військова техніка
боєприпаси
війна в Україні
фронт

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