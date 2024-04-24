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Поставка помощи США для Украины может задержаться — в AP рассказали детали

24 апреля 2024 22:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Поставка помощи США для Украины может задержаться — в AP рассказали детали
Украинские военные. Фото: Командование объединенных сил ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду, 24 апреля, подписал законопроект о предоставлении помощи Украине. Однако поставки первого пакета после перерыва могут задержаться на 2-3 месяца, а фронта достигнут еще позже.

Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на украинского нардепа Вадима Ивченко.

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Как отмечает нардеп, логистические проблемы и бюрократия могут задержать поставку помощи в Украину на два-три месяца. А до того, как она достигнет линии фронта, может пройти еще больше времени.

В то же время лидер "Слуги народа" Давид Арахамия заявил изданию, что "то, что приходит первым, не всегда является тем, в чем больше нуждаются командиры фронтовых частей".

По его словам, даже у такого "военного гиганта", как США — нет запасов всего необходимого для Украины. А помощь от Штатов поможет ВСУ лишь удерживать линию фронта, но не атаковать.

"Сейчас задача украинских войск — "держать оборону", пока к середине лета не прибудет основная часть новых поставок. Тогда они смогут сосредоточиться на попытках вернуть территории, недавно потерянные на Донетчине", — говорится в материале.

Арахамия отметил, что, возможно, в конце лета удастся увидеть какое-то наступательное движение украинских Вооруженных сил.

Военные эксперты сомневаются в наличии украинских ресурсов для проведения даже незначительных наступлений в ближайшее время.

Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине 60 млрд долларов.

По его словам, военные поставки Украине начнутся в ближайшие часы.

В то же время агентство Reuters сообщило, что США в течение последних недель незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности.

США
военная помощь
военная техника
боеприпасы
война в Украине
фронт

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