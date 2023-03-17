Потенціал рф на межі: Данілов про перспективи контрнаступу
Україна обов’язково контрнаступатиме, неважливо — навесні чи пізніше. А військовий потенціал росії практично дійшов до межі.
Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив у інтерв’ю "Радіо Свобода".
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Контрнаступ України
Олексій Данілов заявив що Україна планує звільнити усі окуповані території. І необов’язково це відбудеться навесні, але війна завершиться саме цим процесом.
"Наші перспективи не тільки на цю весну, а й перспективи і на літо, і на найближчий час — це рух до перемоги. Ми не можемо зупинятися", — запевнив Данілов.
Допомога партнерів
Секретар РНБО нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, заявивши, що зараз деякі з підписантів цього документу допомагають Україні відстоювати незалежність.
"На сьогодні ми відчуваємо, що підпис 1994 року працює. Нам партнери надають допомогу, ми не є на самоті в цій складній ситуації, яка сталася", — наголосив Данілов.
Росія на межі
За словами Олексія Данілова, росія зараз не має тих потужностей, як на початку війни.
"У них внутрішній потенціал вже перебуває на певній межі", — запевнив секретар РНБО.
Росіяни зможуть продовжити і затягнути війну тільки за допомоги інших країн, зокрема, Китаю.
Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю Олексій Данілов заявив, що мир і стабільність у Європи неможливі без деокупації Придністров’я, Абхазії та Південної Осетії. Але займатися чим мають не українці, а самі грузини і молдавани.
Фото: УНІАН