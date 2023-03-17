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​​​​​​​Потенціал рф на межі: Данілов про перспективи контрнаступу

17 березня 2023 11:11
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Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов
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Україна обов’язково контрнаступатиме, неважливо — навесні чи пізніше. А військовий потенціал росії практично дійшов до межі.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив у інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Контрнаступ України

Олексій Данілов заявив що Україна планує звільнити усі окуповані території. І необов’язково це відбудеться навесні, але війна завершиться саме цим процесом.

"Наші перспективи не тільки на цю весну, а й перспективи і на літо, і на найближчий час — це рух до перемоги. Ми не можемо зупинятися", — запевнив Данілов.

Допомога партнерів

Секретар РНБО нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, заявивши, що зараз деякі з підписантів цього документу допомагають Україні відстоювати незалежність.

"На сьогодні ми відчуваємо, що підпис 1994 року працює. Нам партнери надають допомогу, ми не є на самоті в цій складній ситуації, яка сталася", — наголосив Данілов.

Росія на межі

За словами Олексія Данілова, росія зараз не має тих потужностей, як на початку війни.

"У них внутрішній потенціал вже перебуває на певній межі", — запевнив секретар РНБО.

Росіяни зможуть продовжити і затягнути війну тільки за допомоги інших країн, зокрема, Китаю.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю Олексій Данілов заявив, що мир і стабільність у Європи неможливі без деокупації Придністров’я, Абхазії та Південної Осетії. Але займатися чим мають не українці, а самі грузини і молдавани.

Фото: УНІАН

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