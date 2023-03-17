Потенциал рф на пределе: Данилов о перспективах контрнаступления

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов

Украина обязательно будет контрнаступать, неважно — весной или позже. А военный потенциал россии практически дошел до предела.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью "Радио Свобода".

Контрнаступление Украины

Алексей Данилов заявил, что Украина планирует освободить все оккупированные территории. И необязательно это произойдет весной, но война завершится именно этим процессом.

"Наши перспективы не только этой весной, но и перспективы и на лето, и на ближайшее время – это движение к победе. Мы не можем останавливаться", — заверил Данилов.

Помощь партнеров

Секретарь СНБО напомнил о Будапештском меморандуме в 1994 году, заявив, что сейчас некоторые из подписантов этого документа помогают Украине отстаивать независимость.

"На сегодняшний день мы чувствуем, что подпись 1994 года работает. Нам партнеры оказывают помощь, мы не одиноки в этой сложной ситуации, которая произошла", — подчеркнул Данилов.

Россия на грани

По словам Алексея Данилова, у россии сейчас нет тех мощностей, как в начале войны.

"У них внутренний потенциал уже находится на определенном пределе", — заверил секретарь СНБО.

Россияне смогут продолжить и затянуть войну только с помощью других стран, в частности Китая.

Напомним, в этом же интервью Алексей Данилов заявил, что мир и стабильность в Европе невозможны без деоккупации Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Но заниматься чем должны не украинцы, а сами грузины и молдаване.

Фото: УНИАН