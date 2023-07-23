"Потрібен повітряний щит": Зеленський пояснив, як можна перемогти РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країні потрібний потужний повітряний щит. При цьому глава держави висловив упевненість у здатності України протистояти навіть російським ракетам, які, за його словами, стали об'єктом гордості терористів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

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За словами українського лідера, Україна довела, що може збивати ракети, яким хвалилася РФ. Завдяки допомозі західних партнерів та систем ППО, ЗСУ врятували тисячі життів.

"Але для всієї нашої території, для всіх наших міст та громад потрібно більше систем протиповітряної оборони. Світ не повинен звикнути до російського терору — треба перемогти терор. І це можливо", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що російські пропагандисти виправдовують нічну ракетну атаку росіян до Одеси. Вони, коли почали з'являтись відео наслідків ударів по місту, почали виправдовуватися, чому ракети руйнують цивільну інфраструктуру.