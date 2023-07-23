"Нужен воздушный щит": Зеленский объяснил, как можно победить РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стране нужен мощный воздушный щит. При этом глава государства выразил уверенность в способности Украины противостоять даже российским ракетам, которые, по его словам, стали объектом гордости террористов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

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По словам украинского лидера, Украина доказала, что может сбивать ракеты, которым хвасталась РФ. Благодаря помощи западных партнеров и системам ПВО, ВСУ спасли тысячи жизней.

"Но для всей нашей территории, для всех наших городов и общин нужно больше систем противовоздушной обороны. Мир не должен привыкнуть к российскому террору — нужно победить террор. И это возможно", — сказал Зеленский.

Напомним, что российские пропагандисты оправдывают ночную ракетную атаку россиян в Одессу. Они, когда начали появляться видео последствий ударов по городу, начали оправдываться, почему ракеты разрушают гражданскую инфраструктуру