Потрібна чи ні демобілізація до завершення війни

Українські військові. Фото: "Вечірній Київ"

Питання демобілізації зараз не на часі, бо, скажімо, під час Другої світової війни американська армія не проводила демобілізацію аж до завершення бойових дій. А ті, хто розганяють цю тему в контексті закону про мобілізацію, або виявляють свою некомпетентність, або свідомо працюють на ворога.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Виключення питання демобілізації Петро Черник не вважає серйозною проблемою закону про мобілізацію.

"Я завжди приводжу приклад США у Другій світовій війні — коли навіть мови не було про демобілізацію, поки не закінчилися бойові дії", — підкреслив полковник ЗСУ.

У питанні демобілізації, яку розганяли в ЗМІ, є певна підміна понять, зазначив експерт: "І мені дуже прикро, що велика частина українців, особливо медійна частина, цим займалася".

Або не розуміють, або підігрують Росії

"Ми, з одного боку, хочемо виграти війну, — нагадав Черник, — а з іншого — звідки нам брати бойовий потенціал армії? З Марсу, Венери? Ні, це маємо зробити ми самі".

Ідею ж демобілізації військовослужбовців до завершення війни полковник ЗСУ назвав або некомпетентністю, або – що значно гірше — свідомою грою на руку ворога.

Нагадаємо, що 11 квітня у Верховній Раді відбулося засідання, на якому розглянули законопроєкт про мобілізацію. Його було ухвалено в цілому, парламентарі врахували 31 правку, серед яких і та, що прибирає із документа норму про демобілізацію.

Додамо, що закон набуде чинності через місяць після того, як його підпише президент Зеленський.