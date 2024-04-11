Нужна или нет демобилизация до завершения войны

Украинские военные. Фото: "Вечерний Киев"

Вопрос демобилизации сейчас не актуален, потому что, скажем, во время Второй мировой войны американская армия не проводила демобилизацию вплоть до завершения боевых действий. А те, кто разгоняют эту тему в контексте закона о мобилизации, либо проявляют свою некомпетентность, либо сознательно трудятся на врага.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Исключение вопроса демобилизации Петр Черник не считает серьезной проблемой закона о мобилизации.

"Я всегда привожу пример США во Второй мировой войне — когда даже речи не было о демобилизации, пока не закончились боевые действия", — подчеркнул полковник ВСУ.

В вопросе демобилизации, разгоняемой в СМИ, есть определенная подмена понятий, отметил эксперт: "И мне очень досадно, что большая часть украинцев, особенно медийная часть, этим занималась".

Либо не понимают, либо подыгрывают России

"Мы, с одной стороны, хотим выиграть войну, — напомнил Черник, — а с другой — откуда нам брать боевой потенциал армии? С Марса, Венеры? Нет, это должны сделать мы сами".

Идею же демобилизации военнослужащих до завершения войны полковник ВСУ назвал либо некомпетентностью, либо — что гораздо хуже — сознательной игрой на руку врага.

Напомним, что 11 апреля в Верховной Раде состоялось заседание, на котором был рассмотрен законопроект о мобилизации. Он был принят в целом, парламентарии учли 31 правку, среди которых и та, что исключает из документа норму о демобилизации.

Добавим, что закон вступит в силу через месяц после того, как его подпишет президент Зеленский.