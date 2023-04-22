Потрібно в 10 разів більше військової допомоги, щоб завершити війну цього року, — Мельник

Заступник глави МЗС України Андрій Мельник. Фото: germany.mfa.gov.ua

Сьогодні, 22 квітня, заступник глави МЗС України Андрій Мельник заявив скільки треба військової допомоги Україні, щоб завершити війну цього року.

Про це повідомляє заступник глави МЗС України Андрій Мельник.

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Військова допомога

Сьогодні заступник глави МЗС України Андрій Мельник написав у соціальній мережі Twitter прогнози, коли може закінчитись війна. Але додав, що для цього треба дуже багато військової допомоги Україні.

"Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але цього недостатньо. Ми закликаємо наших партнерів перейти всі "штучні червоні лінії" і виділити 1% ВВП на поставки зброї Україні", — написав заступник глави МЗС України Андрій Мельник у Twitter.

Заява заступника глави МЗС України Андрія Мельника. Фото: скріншот з соцмереж політика

Нагадаємо, що cьогодні, 22 квітня, Стівен Кінг написав на своїй сторінці в Twitter звернення до власника платформи. Він запропонував Маску здійснити благодійні пожертви на підтримку України.