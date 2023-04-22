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Нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году, — Мельник

22 апреля 2023 18:48
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году, — Мельник
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник. Фото: germany.mfa.gov.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 22 апреля, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, сколько нужно военной помощи Украине, чтобы завершить войну в этом году.

Об этом сообщает заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.

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Военная помощь

Сегодня заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник написал в социальной сети Twitter прогнозы, когда может закончиться война. Но добавил, что для этого нужно очень много военной помощи Украине.

"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Мы призываем наших партнеров перейти все "искусственные красные линии" и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине", — написал замглавы МИД Украины Андрей Мельник в Twitter.

Мельник
Заявление замглавы МИД Украины Андрея Мельника. Фото: скриншот из соцсетей

Напомним, что сегодня, 22 апреля, Стивен Кинг написал на своей странице в Twitter обращение к владельцу платформы. Он предложил Маску совершить благотворительные пожертвования в поддержку Украины.

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