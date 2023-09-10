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Потужні вибухи на Чернігівщині та Сумщині: подробиці ворожої атаки

10 вересня 2023 00:12
оновлено: 00:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Сумській та Чернігівській областях сьогодні 10 вересня: наліт БпЛА
Пожежа внаслідок ворожого нападу. Фото: ДСНС України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 10 вересня, близько 00:10 моніторингові канали повідомили про сильні вибухи на Чернігівщині та Сумщині. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали

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У Сумскькій та Чернігівській областях потужні вибухи сьогодні 10 вересня

Моніторингові канали повідомляють про сильні вибухи на Чернігівщині. Також повідомляється про звуки вибухів на Сумщині.

Вибухи на Сумщині та Чернігівщині

Актуальна карта повітряних тривог 10 вересня:

Актуальна карта повітряних тривог 10 вересня

Нагадаємо, в Одеській області 8 вересня знову було чути вибух. Перед цим попереджали про пуски ракет Х-35 із Чорного моря.

Моніторингові канали повідомляють, що ймовірно був запуск ракет Х-35/Х-59 з літака СУ-25, що зараз перебуває в Чорному морі. Запуск здійснювався в напрямку Одещини.

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