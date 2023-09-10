Вибухи у Сумській та Чернігівській областях сьогодні 10 вересня: наліт БпЛА

Пожежа внаслідок ворожого нападу. Фото: ДСНС України

Сьогодні, 10 вересня, близько 00:10 моніторингові канали повідомили про сильні вибухи на Чернігівщині та Сумщині. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Моніторингові канали повідомляють про сильні вибухи на Чернігівщині. Також повідомляється про звуки вибухів на Сумщині.

Актуальна карта повітряних тривог 10 вересня:

Нагадаємо, в Одеській області 8 вересня знову було чути вибух. Перед цим попереджали про пуски ракет Х-35 із Чорного моря.

Моніторингові канали повідомляють, що ймовірно був запуск ракет Х-35/Х-59 з літака СУ-25, що зараз перебуває в Чорному морі. Запуск здійснювався в напрямку Одещини.