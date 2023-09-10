Взрывы в Сумской и Черниговской областях сегодня 10 сентября: налет БпЛА

Пожар в результате вражеского нападения. Фото: ГСЧС Украины

Сегодня, 10 сентября, около 00:10 мониторинговые каналы сообщили о сильных взрывах в Черниговской и Сумской областях. По предварительным данным, в регионе сработало наше ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

В Сумской и Черниговской областях мощные взрывы 10 сентября

Мониторинговые каналы сообщают о сильных взрывах в Черниговской области. Также сообщается о звуках взрывов Сумской области.

Актуальная карта воздушных тревог 10 сентября:

Напомним, в Одесской области 8 сентября снова был слышен взрыв. Перед этим предупреждали о пусках ракет Х-35 из Черного моря.

Мониторинговые каналы сообщают, что, вероятно, был запуск ракет Х-35/Х-59 с самолета СУ-25, который сейчас находится в Черном море. Запуск производился в направлении Одесской области.