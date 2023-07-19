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Вибухи у Запоріжжі: повітряна атака

19 липня 2023 00:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Запоріжжі вночі 19 липня
Потужні вибухи у Запоріжжі. Фото ілюстративне: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 19 липня у Запоріжжі лунають потужні вибухи. 

Повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Запоріжжі вночі 19 липня

Вночі, 19 липня у Запоріжжі гучно. У місті чути потужні вибухи. 

Нагадаємо, вночі, 19 липня у більшості областей оголошено повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог почала "червоніти " близько опівночі.

Як попереджали у Повітряних силах, зафіксовано ракетні залпи "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Також окупанти застосовують ударні БПЛА, а на території РФ злетіла стратегічна авіація, яка є носіями ракет.

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