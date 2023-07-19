Вибухи у Запоріжжі: повітряна атака
19 липня 2023 00:48
Потужні вибухи у Запоріжжі. Фото ілюстративне: ДСНС
Вночі 19 липня у Запоріжжі лунають потужні вибухи.
Повідомляють моніторингові канали.
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Вибухи у Запоріжжі вночі 19 липня
Вночі, 19 липня у Запоріжжі гучно. У місті чути потужні вибухи.
Нагадаємо, вночі, 19 липня у більшості областей оголошено повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог почала "червоніти " близько опівночі.
Як попереджали у Повітряних силах, зафіксовано ракетні залпи "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Також окупанти застосовують ударні БПЛА, а на території РФ злетіла стратегічна авіація, яка є носіями ракет.