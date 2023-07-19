Взрывы в Днепропетровской области 19 июля: ночная атака врага

Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС

Ночью, 19 июля, из-за вражеской атаки по Украине в Днепропетровской области раздаются мощные взрывы. По предварительным данным, работает наше ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Мощные взрывы в Днепропетровской области ночью 19 июля

Сообщается, что в Днепропетровской области слышны взрывы. По предварительным данным, работает ПВО.

В Офисе Президента Украины еще раз напоминают, не снимать работу ПВО.

Напомним, в ночь на 18 июля в южных регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях. Также ночью враг нанес удар по Харьковской области. Однако силы ПВО ликвидировали вражеский дрон.

Также мы писали, что состоявшаяся 17 июля атака на Крымский мост, вероятно, будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на юге Украины. Движение перекрыто для всех видов транспорта.

Российские оккупационные власти перенаправили интенсивный гражданский транспорт из оккупированного Крыма в Россию через оккупированный юг Украины, а российские источники сообщили о значительных пробках в Джанкойском районе Крыма и оккупированной Херсонской области в сторону Мелитополя.