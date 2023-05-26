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"Повернення територій — політична проблема": Папа Римський про війну в Україні

26 травня 2023 19:52
- Олена Черкасець
"Повернення територій — політична проблема": Папа Римський про війну в Україні
Папа Римський Франциск. Фото: Associated Press
- Олена Черкасець

Папа Римський Франциск, коментуючи  війну в Україні, заявив, що повернення Росією окупованих українських територій є "політичною проблемою", а для досягнення миру сторони повинні "говорити одне з одним".

Про це повідомив Папа Римський в інтерв‘ю Telemundo.

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"Це політичне питання. Мир буде досягнуто, коли РФ та Україна зможуть говорити один з одним віч-на-віч або через посередників. Якщо вони не будуть говорити… це політичне питання", — сказав він в інтерв`ю американському іспаномовному телеканалу Telemundo, коли його запитали чи повинна Росія повернути окуповані території Україні.

Також понтифік додав, що країни, які підтримують Україну, сформували "дуже сильний" блок.

Як відомо, 1 травня глава католицької церкви Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск доручив кардиналові Маттео Зуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні, деталі якої ще не визначені. Понтифік сподівається надіслати особисті делегації до президентів України та РФ для посередництва у припиненні вогню. Кардинал Маттео Зуппі з Болоньї поїде до Києва на переговори із Президентом України Володимиром Зеленським.

 

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