"Возвращение территорий — политическая проблема": Папа Римский о войне в Украине

Папа Римский Франциск. Фото: Associated Press

Папа Римский Франциск , комментируя войну в Украине, заявил, что возвращение Россией оккупированных украинских территорий является "политической проблемой", а для достижения мира стороны должны "говорить друг с другом".

Об этом сообщил Папа Римский в интервью Telemundo .

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"Это политический вопрос. Мир будет достигнут, когда РФ и Украина смогут говорить друг с другом лицом к лицу или через посредников. Если они не будут говорить… это политический вопрос", — сказал он в интервью американскому испаноязычному телеканалу Telemundo, когда его спросили должна ли Россия вернуть оккупированные территории Украины.

Также понтифик добавил, что поддерживающие Украину страны сформировали "очень сильный" блок.

Как известно, 1 мая глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне России против Украины.

Напомним, Папа Римский Франциск поручил кардиналу Маттео Зуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине, детали которой еще не определены. Понтифик надеется направить личные делегации в президенты Украины и РФ для посредничества в прекращении огня. Кардинал Маттео Зуппи из Болонье отправится в Киев на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.