"Повинні робити більше": міністр оборони Естонії оцінив світову допомогу Україні

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: Pilt videost

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна продовжить надавати різну допомогу Україні у війні проти Росії. За його словами, Естонія надішле у вересні ще один госпіталь для нашої країни.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

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Збільшення допомоги

"Але я вважаю, що багато країн просто повинні робити більше, щоб збільшити виробництво, укладати нові контракти також для себе, щоб допомогти Україні. І, як завжди, це політичне рішення: скільки ви можете дати та скільки ви дасте", — наголосив Певкур.

Він зазначив, що після саміту у Вільнюсі Україні надали пакет допомоги близько на 2 мільярди гривень, тому "це безумовно велика допомога".

"Загалом, допомога збільшується. Але, як було сказано під час саміту, ми можемо порівняти західну відповідь з диктатором, який біжить 100 метрів або марафон. Диктатор почне бігти 100 метрів, а ми біжимо марафон, і ви знаєте, що марафон — це довгий процес", — наголосив міністр.

Коаліція в галузі ІТ

За його словами, наразі Естонія та Люксембург хочуть створити коаліцію в питанні ІТ, адже кіберпростір займає левову частку роботи.

"І, безумовно, ми не можемо обмежуватися лише розмовами про винищувачі чи інші потреби, оскільки бойові дії вимагають набагато більшого. Тож зараз ми обговорюємо створення коаліції в галузі ІТ, що просувають Естонія і Люксембург. Також в кіберпросторі є багато роботи", — пояснив естонський міністр оборони.

Бажання допомагати

На питання про те, чи зникає бажання допомагати, коли немає успіхів на фронті, він відповів:

"Кожен хоче бути на правильному боці історії, а правильний бік історії — це демократичний шлях, а не диктатура. І ці люди, які вбивають або приймають рішення вбивати мирних людей та вторгатися в інші країни, повинні нести відповідальність, їх повинні притягнути до відповідальності", — зауважив Певкур.

На його думку, потрібно захищати правову державу та принципи демократії.

"Тому я вважаю, що немає потреби говорити про те, чи допоможе це більше, чи хочете ви бути на боці переможців. Більше потрібно говорити про те, як бути на правильному боці історії, а правильний бік історії – це захист правової держави та принципів демократії", — підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше Ханно Певкур повідомив, що у найближчих 4 роки Естонія планує закупити боєприпаси на суму понад мільярд євро. Як пояснює міністр, війна Росії проти України показала пріорітетні галузі, у які потрібно вкладати кошти.