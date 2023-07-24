"Должны делать больше": министр обороны Эстонии оценил мировую помощь Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: Pilt videost

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна продолжит оказывать разную помощь Украине в войне против России. По его словам, Эстония направит в сентябре еще один госпиталь для нашей страны.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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Увеличение помощи

"Но я считаю, что многие страны просто должны делать больше, чтобы увеличить производство, заключать новые контракты также для себя, чтобы помочь Украине. И, как всегда, это политическое решение: сколько вы можете дать и сколько вы дадите", — подчеркнул Певкур.

Он отметил, что после саммита в Вильнюсе Украине оказали пакет помощи около 2 миллиардов гривен, поэтому "это безусловно большая помощь".

"В общем, помощь увеличивается. Но, как было сказано во время саммита, мы можем сравнить западный ответ с диктатором, бегущим 100 метров или марафон. Диктатор начнет бежать 100 метров, а мы бежим марафон, и вы знаете, что марафон — это долгий процесс", — объяснил он.

Коалиция в области IТ

По его словам, сейчас Эстония и Люксембург хотят создать коалицию в вопросе IТ, ведь киберпространство занимает львиную долю работы.

"И, безусловно, мы не можем ограничиваться только разговорами об истребителях или других нуждах, поскольку боевые действия требуют гораздо большего. Поэтому сейчас мы обсуждаем создание коалиции в области IТ, которые продвигают Эстония и Люксембург. Также в киберпространстве много работы", — отметил эстонский министр обороны.

Желание помогать

На вопрос о том, исчезает ли желание помогать, когда нет успехов на фронте, он ответил:

"Каждый хочет быть на правильной стороне истории, а правильная сторона истории — это демократический путь, а не диктатура. И эти люди, которые убивают или принимают решение убивать мирных людей и вторгаться в другие страны, должны нести ответственность, их должны привлечь к ответственности", — отметил Певкур.

По его мнению, следует защищать правовое государство и принципы демократии.

"Поэтому я считаю, что нет необходимости говорить о том, поможет ли это больше, хотите ли вы быть на стороне победителей. Больше нужно говорить о том, как быть на правильной стороне истории, а правильная сторона истории — это защита правового государства и принципов демократии", — подытожил министр.

Напомним, ранее Ханно Певкур сообщил, что в ближайшие 4 года Эстония планирует закупить боеприпасы на сумму более миллиарда евро. Как объясняет министр, война России против Украины показала приоритетные отрасли, в которые нужно вкладывать средства.