Повістка у поштовій скринці — що робити, поснення Мінооборони

Чоловік тримає у руці повістку. Фото ілюстративне: today.ua

Повістка у дверях чи у поштовій скриньці не вважається врученою. У новому мобілізаційному законі немає норм, які регламентують такий спосіб доставки повістки.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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Які повістки дійсні

Лазуткін пояснив, які повістки вважаються дійсними.

"Людина має особисто — під підпис — отримати повістку. В цей момент документ вважається врученим. Якщо з'явиться постанова, яка буде встановлювати нові правила — тоді будемо говорити про це. Зараз цього немає", — сказав речник МОУ.

Водночас Дмитро Лазуткін підтвердив, що ухилянтів можуть позбавляти водійських прав. Але права повернуть щойно військовозобов'язаний прийде до ТЦК і оновить персональні дані. А от вилучати у населення легкові автомобілі на потреби армії, як зазначено у законі, скоріш за все, не будуть.

Нагадаємо, в ухилянтів можуть відбирати житло за борги, але є речі, які забороняють вилучати.

До слова, командир екіпажу дронів "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш заявив, що ухилянт — не той, хто не бажає йти до армії.