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Повістка у дверях чи поштовій скринці — у Міноборони пояснили, як діяти

16 травня 2024 04:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повістка у поштовій скринці — що робити, поснення Мінооборони
Чоловік тримає у руці повістку. Фото ілюстративне: today.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повістка у дверях чи у поштовій скриньці не вважається врученою. У новому мобілізаційному законі немає норм, які регламентують такий спосіб доставки повістки. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін

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Які повістки дійсні 

Лазуткін пояснив, які повістки вважаються дійсними. 

"Людина має особисто — під підпис — отримати повістку. В цей момент документ вважається врученим. Якщо з'явиться постанова, яка буде встановлювати нові правила — тоді будемо говорити про це. Зараз цього немає", — сказав речник МОУ. 

Водночас Дмитро Лазуткін підтвердив, що ухилянтів можуть позбавляти водійських прав. Але права повернуть щойно військовозобов'язаний прийде до ТЦК і оновить персональні дані.  А от вилучати у населення легкові автомобілі на потреби армії, як зазначено у законі, скоріш за все, не будуть.

Нагадаємо, в ухилянтів можуть відбирати житло за борги, але є речі, які забороняють вилучати. 

До слова, командир екіпажу дронів "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш заявив, що ухилянт — не той, хто не бажає йти до армії.

війна
Міноборони
військовий облік
мобілізація
повістки

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