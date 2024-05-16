Повестка в почтовом ящике — что делать

Повестка в дверях или почтовом ящике — в Минобороны объяснили, как действовать
Повестка в дверях или в почтовом ящике не считается врученной. В новом мобилизационном законе нет норм, регламентирующих такой способ доставки повестки.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.
Какие повестки действительны
Лазуткин объяснил, какие повестки считаются действительными.
"Человек должен лично — под подпись — получить повестку. В этот момент документ считается врученным. Если появится постановление, которое будет устанавливать новые правила — тогда будем говорить об этом. Сейчас этого нет", — сказал спикер МОУ.
В то же время Дмитрий Лазуткин подтвердил, что уклонистов могут лишать водительских прав. Но документ вернут как только военнообязанный придет в ТЦК и обновит персональные данные. А вот изымать у населения легковые автомобили на нужды армии, как сказано в законе, скорее всего, не будут.
Напомним, у уклонистов могут отбирать жилье за долги, но есть вещи, которые изымать запрещено законом.
К слову, командир экипажа дронов 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш заявил, что уклонист не тот, кто не желает идти в армию.
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