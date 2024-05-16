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Повестка в дверях или почтовом ящике — в Минобороны объяснили, как действовать

16 мая 2024 04:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Повестка в почтовом ящике — что делать
Мужчина держит в руке повестку. Фото иллюстративное: today.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Повестка в дверях или в почтовом ящике не считается врученной. В новом мобилизационном законе нет норм, регламентирующих такой способ доставки повестки.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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Какие повестки действительны

Лазуткин объяснил, какие повестки считаются действительными.

"Человек должен лично — под подпись — получить повестку. В этот момент документ считается врученным. Если появится постановление, которое будет устанавливать новые правила — тогда будем говорить об этом. Сейчас этого нет", — сказал спикер МОУ.

В то же время Дмитрий Лазуткин подтвердил, что уклонистов могут лишать водительских прав. Но документ вернут как только военнообязанный придет в ТЦК и обновит персональные данные. А вот изымать у населения легковые автомобили на нужды армии, как сказано в законе, скорее всего, не будут.

Напомним, у уклонистов могут отбирать жилье за долги, но есть вещи, которые изымать запрещено законом.

К слову, командир экипажа дронов 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш заявил, что уклонист не тот, кто не желает идти в армию.

война
Минобороны
военный учет
мобилизация
повестки

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