Чи можуть вручити повістку через родичів — пояснення юриста

Отримання повістки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Україна перебуває в стані повномасштабної війни вже понад 14 місяців, відповідно діє воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно з цими заходами, всі військовозобов'язані, які відповідають певним критеріям, можуть бути залучені до військової служби. Для цього їм мають вручити повістку.

Юрист Максим Шинжирбаєв в ефірі "7 каналу"пояснив, коли саме повістка вважається врученою та за яких умов її можуть підписати родичі військовозобов'язаного.

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Чи можуть вручити повістку через родичів

За словами юриста, повістка вважається врученою належним чином, якщо дотримані наступні умови:

у документі вказано ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку;

повістку видали військовозобов'язаному під підпис.

Вручення повістки в Україні. Фото: Суспільне.Черкаси

При цьому правознавець підкреслює, що за українським законодавством отримати повістку замість військовозобов'язаного може хтось з родичів. Наприклад, дружина, батьки або родичі, яким вже виповнилося 18 років і вони постійно мешкають разом.

"До прикладу, особі виповнилося 18 років, вона підлягає строковій військовій службі. Повістку можуть вручити через її батьків, якщо вони разом мешкають. Проте, коли, наприклад, 40-річний військовозобов'язаний живе окремо, але прописаний у батьків, то у такому випадку неможливо через родича вручити. Лише, якщо достеменно відомо, що особа там мешкає постійно", — пояснив Шинжирбаєв.

Також він додав, що повістка не вважається належно врученою, якщо:

її відправили поштою;

це оповіщення у Viber;

про вручення повідомили телефоном;

про вручення повідомили через смс.

Правила вручення повістки в Україні. Фото: Українська Правда

Хто має право вручати повістку

Вручати повістки військовозобов’язаним можуть лише:

представники ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);

керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;

управителі багатоквартирних будинків.

При цьому, уповноважені особи не можуть проникати до житла особи без її згоди з метою вручення повістки.

Нагадаємо, що у квітні поточного року Кабінет Міністрів розширив повноваження ТЦК та СП. Таким чином повістку вручити можуть незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.

Ми розповідали, чим оповіщення відрізняється від повістки, у яких випадках вручають цей документ та чи має він юридичну силу.

Також варто знати, що чоловіки, які мають бронь від призову, можуть відмовитися від повістки, виданої на вулиці. Проте при собі необхідно мати певний перелік документів.