Могут ли вручить повестку через родственников — объяснение юриста

Получение повестки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украина находится в состоянии полномасштабной войны уже более 14 месяцев, соответственно действует военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно этим мероприятиям, все военнообязанные, отвечающие определенным критериям, могут быть привлечены к военной службе. Для этого им должны вручить повестку.

Юрист Максим Шинжирбаев в эфире "7 канала" объяснил, когда именно повестка считается врученной и при каких условиях ее могут подписать родственники военнообязанного.

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Могут вручить повестку через родственников

По словам юриста, повестка считается врученной должным образом, если соблюдены следующие условия:

в документе указан ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку;

повестку выдали военнообязанному под подпись.

Вручение повестки в Украине. Фото: Общественное.Черкассы

При этом правовед подчеркивает, что согласно украинскому законодательству получить повестку вместо военнообязанного может кто-нибудь из родственников. К примеру, жена, родители или родственники, которым уже исполнилось 18 лет и они постоянно проживают вместе.

"К примеру, лицу исполнилось 18 лет, он подлежит срочной военной службе. Повестку могут вручить через ее родителей, если они вместе живут. Однако, если, например, 40-летний военнообязанный живет отдельно, но прописан у родителей, то в таком случае невозможно через родственника вручить. Только, если доподлинно известно, что лицо там проживает постоянно", — пояснил Шинжирбаев.

Также он добавил, что повестка не считается надлежащим образом врученной, если:

ее отправили по почте;

это оповещение в Viber;

о вручении сообщили по телефону;

о вручении сообщили по смс.

Правила вручения повестки. Фото: Украинская Правда

Кто имеет право вручать повестку

Вручать повестки военнообязанным могут только:

представители ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки;

представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

управляющие многоквартирных домов.

При этом уполномоченные лица не могут проникать в жилье лица без его согласия с целью вручения повестки.

Напомним, что в апреле этого года Кабинет Министров расширил полномочия ТЦК и СП. Таким образом, повестку вручить могут независимо от места пребывания на военном учете и места постоянной регистрации.

Мы рассказывали, чем уведомление отличается от повестки, в каких случаях вручают этот документ и имеет ли он юридическую силу.

Также следует знать, что мужчины, имеющие бронь от призыва, могут отказаться от повестки, выданной на улице. Однако при себе необходимо иметь определенный список документов.