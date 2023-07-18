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Повісток поменшає? Що українцям слід знати про новий порядок бронювання

18 липня 2023 04:45
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Бронювання працівників влітку 2023 — що змінилося та кого не мобілізуватимуть
Оновлення військово-облікових даних військовозобов'язаного. Фото: ООТЦК та СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації багатьом підприємствам, установам та організаціям дозволили бронювати своїх працівників від призову на військову службу. Нещодавно уряд ухвалив рішення розширити список професій для бронювання військовозобов'язаних

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки. Розповідаємо, які зміни прийняті та хто з військовозобов'язаних матиме відстрочку від мобілізації через "бронь". 

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Бронювання військовозобов'язаних в Україні — які зміни запровадили

На засіданні 11 липня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким розширив перелік професій, працівники яких можуть бути заброньованими своїми роботодавцями.

Крім того, були затверджені терміни розгляду держорганами звернень від установ, підприємств та організацій щодо визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Таким чином з моменту отримання запиту державні органи мають розглянути та надати відповідь в строк до 10 днів.

Крім того, запрацювали наступні зміни: 

  • суми ЄСВ будуть враховуватися в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим;
  • буде застосований єдиний підхід до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

 

Бронювання військовозобов'язаних в Україні — які зміни запровадили
Оновлення військово-облікових даних військовозобов'язаного. Фото: ООТЦК та СП

Хто може отримати відстрочку від мобілізації 

Так, наразі в Україні можна забронювати працівників: 

  • ветеринарної медицини;
  • казенних підприємств пробірного контролю.

Щоб забронювати працівника, підприємство, установа, організація має бути визнаною критично важливою. Для цього необхідно, щоб роботодавець зробив відповідну заяву.

При цьому слід враховувати, щоб визначити підприємство критично важливим та мати можливість забронювати співробітників, необхідно відповідати трьом та більше критеріям із семи: 

  • розміру сплачених податків та зборів;
  • відсутністю заборгованості зі сплати ЄСВ; 
  • важливістю значення у галузі нацекономіки або задоволенню потреб територіальної організації суспільства, резидентство у Дія.City тощо.

Для деяких підприємств, зокрема, у сфері паливно-енергетичного комплексу, для отримання права бронювання робітників, достатньо відповідати двом та більше критеріям.

При цьому роботодавці мають можливість забронювати працівників від призову двома способами:

  • списком професій;
  • списком співробітників.

Одному підприємству дозволяється забронювати до 50% працівників.

 

 

Хто може отримати відстрочку від мобілізації
Оновлення військово-облікових даних військовозобов'язаного. Фото: ООТЦК та СП

Раніше ми розповідали, як діяти, якщо ТЦК ігнорують наявність бронювання та намагаються мобілізувати.

Нагадаємо, ми писали, яких помилок найчастіше припускаються роботодавці при бронюванні працівників та як їх можна уникнути. 

Також ми повідомляли, за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

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