Бронирование работников летом 2023 — что изменилось и кого не будут мобилизовать

Обновление военно-учетных данных военнообязанного. Фото: ООТЦК и СП

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации многим предприятиям, учреждениям и организациям разрешили бронировать своих работников от призыва на военную службу. Недавно правительство приняло решение расширить список профессий для бронирования военнообязанных.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики. Рассказываем, какие изменения приняты и кто из военнообязанных будет иметь отсрочку от мобилизации через "бронь".

Читайте также:

Бронирование военнообязанных в Украине — какие изменения ввели

На заседании 11 июля Кабинет министров Украины принял решение, которым расширил список профессий, работники которых могут быть забронированы своими работодателями.

Кроме того, были утверждены сроки рассмотрения госорганами обращений от учреждений, предприятий и организаций по определению их критически важных функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Таким образом с момента получения запроса государственные органы должны рассмотреть и дать ответ в срок до 10 дней.

Кроме того, заработали следующие изменения:

суммы ЕСВ будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным;

будет применен единый подход к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.

Обновление военно-учетных данных военнообязанного. Фото: ООТЦК и СП

Кто может получить отсрочку от мобилизации

Да, сейчас в Украине можно забронировать работников:

ветеринарной медицины;

казенных предприятий пробирного контроля.

Чтобы забронировать работника, предприятие, учреждение, организация должны быть признаны критически важными. Для этого необходимо, чтобы работодатель сделал соответствующее заявление.

При этом следует учитывать, чтобы определить предприятие критически важным и иметь возможность забронировать сотрудников, необходимо соответствовать трем и более критериям из семи:

размера уплаченных налогов и сборов;

отсутствием задолженности по уплате ЕСВ;

важностью значения в области нацэкономики или удовлетворению потребностей территориальной организации общества, резидентство в Действие.

Для некоторых предприятий, в частности, в сфере топливно-энергетического комплекса, для получения права бронирования рабочих достаточно соответствовать двум и более критериям.

При этом работодатели имеют возможность забронировать работников от призыва двумя способами:

списком профессий;

список сотрудников.

Одному предприятию можно забронировать до 50% работников.

Обновление военно-учетных данных военнообязанного. Фото: ООТЦК и СП

Раньше мы рассказывали, как поступать, если ТЦК игнорируют наличие бронирования и пытаются мобилизовать.

Напомним, мы писали, какие ошибки чаще всего допускают работодатели при бронировании работников и как их можно избежать.

Также мы сообщали, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.