Повітряна тривога через атаку "Шахедів" — які області в небезпеці
28 квітня 2024 01:31
Повітряна тривога через атаку "Шахедів" — які області в небезпеці
Повітряну тривогу зараз, уночі в неділю 28 квітня, оголосили у трьох областях України. У небезпеці Черкаська, Запорізька та Київська області.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
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Тривога у Запорізькій області триває з 00:13. Її оголосили через активність ворожої тактичної авіації на півдні та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Тривога в Черкаській області триває з 21:31 27 квітня. О 01:22 28 квітня в Повітряних Силах ЗС України попередили, що "Шахед" на Черкащині тримає північно-західний курс.
О 01:27 оголосили повітряну тривогу в Київській області.
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