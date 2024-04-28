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Повітряна тривога через атаку "Шахедів" — які області в небезпеці

28 квітня 2024 01:31
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога через атаку "Шахедів" — які області в небезпеці
Повітряна тривога через атаку "Шахедів" — які області в небезпеці
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу зараз, уночі в неділю 28 квітня, оголосили у трьох областях України. У небезпеці Черкаська, Запорізька та Київська області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Чому оголосили повітряну тривогу вночі 28 квітня

Повітряна тривога через атаку "Шахедів" — які області в небезпеці - фото 1
Карта повітряних тривог станом на 01:29 28 квітня

Тривога у Запорізькій області триває з 00:13. Її оголосили через активність ворожої тактичної авіації на півдні та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Повітряна тривога через атаку "Шахедів" — які області в небезпеці - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Тривога в Черкаській області триває з 21:31 27 квітня. О 01:22 28 квітня в Повітряних Силах ЗС України попередили, що "Шахед" на Черкащині тримає північно-західний курс.

Повітряна тривога через атаку "Шахедів" — які області в небезпеці - фото 3
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 01:27 оголосили повітряну тривогу в Київській області.

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