Воздушная тревога сейчас, ночью 28 апреля, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА

Воздушная тревога из-за атаки "Шахедов" — какие области в опасности
Воздушную тревогу сейчас, ночью в воскресенье 28 апреля, объявили в трех областях Украины. В опасности Черкасская, Запорожская и Киевская области.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.
Почему объявили воздушную тревогу ночью 28 апреля
Тревога в Запорожской области продолжается с 00:13. Ее объявили из-за активности вражеской тактической авиации на юге и угрозы применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Тревога в Черкасской области продолжается с 21:31 27 апреля. В 01:22 28 апреля в Воздушных Силах ВС Украины предупредили, что "Шахед" в Черкасской области держит северо-западный курс.
В 01:27 объявили воздушную тревогу в Киевской области.
Обновлено: В 01:53 объявили тревогу в Винницкой области.
Напомним, поздно вечером в субботу 27 апреля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, которая охватила восемь областей: Винницкую, Черкасскую, Черновицкую, Хмельницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Херсонскую и Полтавскую.
Также мы сообщали, что вечером 27 апреля раздавался сигнал воздушной тревоги в Одессе. Военные предупреждали, что в сторону города движется ударный беспилотник.
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