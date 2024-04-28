Воздушная тревога сейчас, ночью 28 апреля, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА

Беспилотник в небе. Фото иллюстративное: mil.in.ua

Воздушную тревогу сейчас, ночью в воскресенье 28 апреля, объявили в трех областях Украины. В опасности Черкасская, Запорожская и Киевская области.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Читайте также:

Почему объявили воздушную тревогу ночью 28 апреля

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:29 28 апреля

Тревога в Запорожской области продолжается с 00:13. Ее объявили из-за активности вражеской тактической авиации на юге и угрозы применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Тревога в Черкасской области продолжается с 21:31 27 апреля. В 01:22 28 апреля в Воздушных Силах ВС Украины предупредили, что "Шахед" в Черкасской области держит северо-западный курс.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 01:27 объявили воздушную тревогу в Киевской области.

Обновлено: В 01:53 объявили тревогу в Винницкой области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:53 28 апреля

Напомним, поздно вечером в субботу 27 апреля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, которая охватила восемь областей: Винницкую, Черкасскую, Черновицкую, Хмельницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Херсонскую и Полтавскую.

Также мы сообщали, что вечером 27 апреля раздавался сигнал воздушной тревоги в Одессе. Военные предупреждали, что в сторону города движется ударный беспилотник.