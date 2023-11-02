Повітряна тривога зараз 2 листопада — список небезпечних областей

Повітряна тривога "червоніє" Україною — список небезпечних областей
Повітряна тривога в Україні в четвер, 2 листопада, шириться областями близько 23:00. Небезпека оголошена через загрозу удару ворожих БпЛА, що вже кружляють у повітряному просторі країни. Зокрема, у двох областях — ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 2 листопада
Оновлено 23:05. Військові попереджають про небезпеку, що стрімко шириться Україною. Зокрема, на Запоріжжі та Дніпропетровщині ракетна небезпека.
Так, наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Київській,
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Харківській.
Оновлено 23:11. Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА в напрямку Умані.
Оновлено 23:25. За даними військових, є безпілотники в Вінницькій області.
Оновлено 23:30. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про загрозу БпЛА в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та інших областях.
Оновлено 23:35. Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликає бути в укриттях. Небезпека в області триває.
Оновлено 23:38. За "Ваньком", безпілотники летять кількома групами через Вінниччину, Київщину, Миколаївщину. До того ж летить нова група БпЛА через РФ в напрямку Харкова.
Оновлено 23:44. За даними бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", безпілотники вже над Харковом.
Оновлено 23:45. Військові повідомляють про рух БпЛА на захід.
Оновлено 23:56. За даними захисників, БпЛА рухаються на захід через Хмельницьку область та до Кіровоградської області через Миколаївську.
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