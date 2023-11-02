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Повітряна тривога "червоніє" Україною — список небезпечних областей

2 листопада 2023 23:03
оновлено: 23:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 2 листопада — список небезпечних областей
БпЛА летять у нічному небі. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в четвер, 2 листопада, шириться областями близько 23:00. Небезпека оголошена через загрозу удару ворожих БпЛА, що вже кружляють у повітряному просторі країни. Зокрема, у двох областях — ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України

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Повітряна тривога зараз 2 листопада

Оновлено 23:05. Військові попереджають про небезпеку, що стрімко шириться Україною. Зокрема, на Запоріжжі та Дніпропетровщині ракетна небезпека.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Так, наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Київській,
  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Харківській.
Повітряна тривога в Україні сьогодні, 2 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:11. Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА в напрямку Умані.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:25. За даними військових, є безпілотники в Вінницькій області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:30. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про загрозу БпЛА в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та інших областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"

Оновлено 23:35. Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликає бути в укриттях. Небезпека в області триває.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича

Оновлено 23:38. За "Ваньком", безпілотники летять кількома групами через Вінниччину, Київщину, Миколаївщину. До того ж летить нова група БпЛА через РФ в напрямку Харкова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"

Оновлено 23:44. За даними бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", безпілотники вже над Харковом.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника

Оновлено 23:45. Військові повідомляють про рух БпЛА на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:56. За даними захисників, БпЛА рухаються на захід через Хмельницьку область та до Кіровоградської області через Миколаївську.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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