Воздушная тревога сейчас 2 ноября - список опасных областей

Бла летят в ночном небе. Фото:

Воздушная тревога в Украине в четверг, 2 ноября, ширится по областям около 23:00. Опасность объявлена из-за угрозы удара враждебных БПЛА, уже кружащих в воздушном пространстве страны. В частности, в двух областях ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 2 ноября

Обновлено 23:05. Военные предупреждают об опасности, стремительно распространяющейся по Украине. В частности, в Запорожье и Днепропетровщине ракетная опасность.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Так, воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Киевской,

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

Запорожский,

Днепропетровской,

Харьковской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:11. Воздушные силы сообщают о движении БпЛА в направлении Умани.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:25. По данным военных, есть беспилотники в Винницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:30. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает об угрозе БПЛА в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской и других областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

Обновлено 23:35. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призывает быть в укрытиях. Опасность в области продолжается.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Кировоградской ОВА Андрея Райковича

Обновлено 23:38. По "Ваньку", беспилотники летят несколькими группами через Винницкую, Киевскую, Николаевскую. К тому же летит новая группа БПЛА через РФ в направлении Харькова.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

Обновлено 23:44. По данным бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", беспилотники уже над Харьковом.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника

Обновлено 23:45. Военные сообщают о движении БПЛА на мероприятие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:56. По данным защитников, БПЛА двигаются на запад через Хмельницкую область и в Кировоградскую область через Николаевскую.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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