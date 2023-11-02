Воздушная тревога сейчас 2 ноября - список опасных областей

Воздушная тревога "краснеет" по Украине — список опасных областей
Воздушная тревога в Украине в четверг, 2 ноября, ширится по областям около 23:00. Опасность объявлена из-за угрозы удара враждебных БПЛА, уже кружащих в воздушном пространстве страны. В частности, в двух областях ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 2 ноября
Обновлено 23:05. Военные предупреждают об опасности, стремительно распространяющейся по Украине. В частности, в Запорожье и Днепропетровщине ракетная опасность.
Так, воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Киевской,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Харьковской.
Обновлено 23:11. Воздушные силы сообщают о движении БпЛА в направлении Умани.
Обновлено 23:25. По данным военных, есть беспилотники в Винницкой области.
Обновлено 23:30. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает об угрозе БПЛА в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской и других областях.
Обновлено 23:35. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призывает быть в укрытиях. Опасность в области продолжается.
Обновлено 23:38. По "Ваньку", беспилотники летят несколькими группами через Винницкую, Киевскую, Николаевскую. К тому же летит новая группа БПЛА через РФ в направлении Харькова.
Обновлено 23:44. По данным бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", беспилотники уже над Харьковом.
Обновлено 23:45. Военные сообщают о движении БПЛА на мероприятие.
Обновлено 23:56. По данным защитников, БПЛА двигаются на запад через Хмельницкую область и в Кировоградскую область через Николаевскую.
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