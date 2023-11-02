Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow Воздушная тревога "краснеет" по Украине — список опасных областей arrow

Воздушная тревога "краснеет" по Украине — список опасных областей

2 ноября 2023 23:03
обновлено: 23:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 2 ноября - список опасных областей
Бла летят в ночном небе. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в четверг, 2 ноября, ширится по областям около 23:00. Опасность объявлена из-за угрозы удара враждебных БПЛА, уже кружащих в воздушном пространстве страны. В частности, в двух областях ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 2 ноября

Обновлено 23:05. Военные предупреждают об опасности, стремительно распространяющейся по Украине. В частности, в Запорожье и Днепропетровщине ракетная опасность.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Так, воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Киевской,
  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Запорожский,
  • Днепропетровской,
  • Харьковской.
Воздушная тревога в Украине сегодня, 2 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:11. Воздушные силы сообщают о движении БпЛА в направлении Умани.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:25. По данным военных, есть беспилотники в Винницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:30. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает об угрозе БПЛА в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской и других областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

Обновлено 23:35. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призывает быть в укрытиях. Опасность в области продолжается.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Кировоградской ОВА Андрея Райковича
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Кировоградской ОВА Андрея Райковича

Обновлено 23:38. По "Ваньку", беспилотники летят несколькими группами через Винницкую, Киевскую, Николаевскую. К тому же летит новая группа БПЛА через РФ в направлении Харькова.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

Обновлено 23:44. По данным бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", беспилотники уже над Харьковом.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника
Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника

Обновлено 23:45. Военные сообщают о движении БПЛА на мероприятие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:56. По данным защитников, БПЛА двигаются на запад через Хмельницкую область и в Кировоградскую область через Николаевскую.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме