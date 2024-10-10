Нічна повітряна тривога 10 жовтня — яка небезпека

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Повітряну тривогу зараз уночі в четвер, 10 жовтня, оголосили в 11 областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Сумська та Полтавська області.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Що відомо про повітряну тривогу вночі 10 жовтня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 00:00. За інформацією моніторингового каналу monitoring, станом на 23:59 "Шахеди" вздовж межі Черкаської та Полтавської областей прямували в бік Київської області. Також фіксували ударні БпЛА у Дніпропетровській області: у Криворізькому та Синельниківському районах.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу monitoring

У Повітряних Силах ЗС України інформацію щодо руху "Шахедів" востаннє оновлювали о 23:25. Тоді повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників для Черкаської області.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, увечері 9 жовтня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок цього обстрілу зазнало пошкоджень судно. Шестеро людей загинули. Також є поранені.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі ввечері 9 жовтня було чутно вибух. Перед тим, як він пролунав, військові попередили про швидкісну ціль у напрямку міста.