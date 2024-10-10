Ночная воздушная тревога 10 октября – какая опасность

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Воздушную тревогу сейчас ночью в четверг, 10 октября, объявили в 11 областях. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Сумская и Полтавская области.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Что известно о воздушной тревоге ночью 10 октября

Воздушную тревогу в Киевской области была объявили в 00:00. По информации мониторингового канала monitoring, по состоянию на 23:59 "Шахеды" вдоль границы Черкасской и Полтавской областей направлялись в сторону Киевской области. Также фиксировали ударные БпЛА в Днепропетровской области: в Криворожском и Синельниковском районах.

Скриншот сообщения Telegram-канала monitoring

В Воздушных Силах ВС Украины информацию о движении "Шахедов" последний раз обновляли в 23:25. Тогда сообщалось об угрозе применения ударных беспилотников для Черкасской области.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, вечером 9 октября российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате этого обстрела получило повреждения судно. Шесть человек погибли. Также есть раненые.

Ранее мы сообщали, что в Одессе вечером 9 октября был слышен взрыв. Перед тем, как он раздался, военные предупредили о скоростной цели в направлении города.