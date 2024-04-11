Повітряна тривога набирає масштабних обертів — куди прямують "шахеди"
11 квітня 2024 00:21
оновлено: 01:17
Ударний безпілотник в повітряному просторі. Фото: АРМІЯ INFORM
Повітряна тривога в Україні зараз 11 квітня продовжується. Небезпеку в областях оголосили о 22:25 в середу, 10 квітня. Атака ударних безпілотників триває.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Військові актуалізували дані щодо переміщення безпілотників:
- в районі Миколаєва — на захід/північний захід;
- в Новобузькому районі Миколаївської області — на північний захід в бік Кіровоградщини;
- в північній частині Миколаївської області на північний захід;
- в Софіївському районі Дніпропетровської області — на північ;
- у Полтавській області — на захід;
- в Саратовському районі Одеської області — на північ.
Оновлено 00:44. За даними Повітряних сил, "шахеди" наразі є в:
- західній частині Полтавської області — летять на захід.
- східній та центральній частині Кіровоградської області летять на захід та північний захід;
- Херсонській області — летять в бік Миколаївської.
- західній частині Миколаївської області — летять на захід;
- Білгород-Дністровському районі Одеської області — летять на схід;
- Софіївському районі Дніпропетровської області — летять на північний схід.
Оновлено 01:16. Безпілотники дісталися Київської області.
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