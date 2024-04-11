Повітряна тривога набирає масштабних обертів — куди прямують "шахеди"

Ударний безпілотник в повітряному просторі. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні зараз 11 квітня продовжується. Небезпеку в областях оголосили о 22:25 в середу, 10 квітня. Атака ударних безпілотників триває.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Військові актуалізували дані щодо переміщення безпілотників:

в районі Миколаєва — на захід/північний захід;

в Новобузькому районі Миколаївської області — на північний захід в бік Кіровоградщини;

в північній частині Миколаївської області на північний захід;

в Софіївському районі Дніпропетровської області — на північ;

у Полтавській області — на захід;

в Саратовському районі Одеської області — на північ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:44. За даними Повітряних сил, "шахеди" наразі є в:

західній частині Полтавської області — летять на захід.

східній та центральній частині Кіровоградської області летять на захід та північний захід;

Херсонській області — летять в бік Миколаївської.

західній частині Миколаївської області — летять на захід;

Білгород-Дністровському районі Одеської області — летять на схід;

Софіївському районі Дніпропетровської області — летять на північний схід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:16. Безпілотники дісталися Київської області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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