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Повітряна тривога набирає масштабних обертів — куди прямують "шахеди"

11 квітня 2024 00:21
оновлено: 01:17
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога набирає масштабних обертів — куди прямують "шахеди"
Ударний безпілотник в повітряному просторі. Фото: АРМІЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 11 квітня продовжується. Небезпеку в областях оголосили о 22:25 в середу, 10 квітня. Атака ударних безпілотників триває.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 11 квітня

Військові актуалізували дані щодо переміщення безпілотників:

  • в районі Миколаєва — на захід/північний захід;
  • в Новобузькому районі Миколаївської області — на північний захід в бік Кіровоградщини;
  • в північній частині Миколаївської області на північний захід;
  • в Софіївському районі Дніпропетровської області — на північ;
  • у Полтавській області — на захід;
  • в Саратовському районі Одеської області — на північ.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 11 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:44. За даними Повітряних сил, "шахеди" наразі є в:

  • західній частині Полтавської області — летять на захід.
  • східній та центральній частині Кіровоградської області летять на захід та північний захід;
  • Херсонській області — летять в бік Миколаївської.
  • західній частині Миколаївської області — летять на захід;
  • Білгород-Дністровському районі Одеської області — летять на схід;
  • Софіївському районі Дніпропетровської області — летять на північний схід.
Повітряна тривога набирає масштабних обертів — куди прямують "шахеди" - фото 3
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:16. Безпілотники дісталися Київської області.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 11 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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