Воздушная тревога набирает масштабные обороты — куда направляются "шахеды"
11 апреля 2024 00:21
обновлено: 00:27
Ударный беспилотник в воздухе. Фото: АРМИЯ INFORM
Воздушная тревога в Украине сейчас 11 апреля продолжается. Опасность в областях объявили в 22.25 в среду, 10 апреля. Атака ударных беспилотников продолжается.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Воздушная тревога сейчас 11 апреля
Военные актуализировали данные о перемещении беспилотников:
- в районе Николаева - на запад/северо-запад;
- в Новобугском районе Николаевской области - к северо-западу в сторону Кировоградщины;
- в северной части Николаевской области северо-западнее;
- в Софиевском районе Днепропетровской области - на север;
- в Полтавской области - на запад;
- в Саратовском районе Одесской области - на север.
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