Воздушная тревога набирает масштабные обороты — куда направляются "шахеды"

Ударный беспилотник в воздухе. Фото: АРМИЯ INFORM

Воздушная тревога в Украине сейчас 11 апреля продолжается. Опасность в областях объявили в 22.25 в среду, 10 апреля. Атака ударных беспилотников продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Военные актуализировали данные о перемещении беспилотников:

в районе Николаева - на запад/северо-запад;

в Новобугском районе Николаевской области - к северо-западу в сторону Кировоградщины;

в северной части Николаевской области северо-западнее;

в Софиевском районе Днепропетровской области - на север;

в Полтавской области - на запад;

в Саратовском районе Одесской области - на север.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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