Повітряна тривога набирає обертів — які ще області попередили про небезпеку
Повітряна тривога в Україні зараз 6 квітня досі триває. Області не припиняють "червоніти", так, на мапі тривог вже видніється Кіровоградська та Черкаська, також небезпека продовжується в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Повітряна тривога продовжується зараз 6 квітня
Українські захисники попереджали про нову групу безпілотників у Харківській області, що рухалась у південному напрямку. Також військові писали про рух "шахедів" у бік Черкаської області.
Наразі повітряна тривога охопила значну частину території України. Загроза ударних БпЛА триває.
Оновлено 02:17. За даними Повітряних сил, частина БпЛА рухається західним курсом.
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