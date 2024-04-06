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Повітряна тривога набирає обертів — які ще області попередили про небезпеку

6 квітня 2024 01:55
оновлено: 02:18
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога набирає обертів — які ще області попередили про небезпеку
Безпілотник летить над областями. Фото: Олександр Гусєв / Pacific Presspicture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 6 квітня досі триває. Області не припиняють "червоніти", так, на мапі тривог вже видніється Кіровоградська та Черкаська, також небезпека продовжується в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога продовжується зараз 6 квітня

Українські захисники попереджали про нову групу безпілотників у Харківській області, що рухалась у південному напрямку. Також військові писали про рух "шахедів" у бік Черкаської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила значну частину території України. Загроза ударних БпЛА триває.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 6 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:17. За даними Повітряних сил, частина БпЛА рухається західним курсом.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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