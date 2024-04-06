Повітряна тривога набирає обертів — які ще області попередили про небезпеку

Безпілотник летить над областями. Фото: Олександр Гусєв / Pacific Presspicture alliance

Повітряна тривога в Україні зараз 6 квітня досі триває. Області не припиняють "червоніти", так, на мапі тривог вже видніється Кіровоградська та Черкаська, також небезпека продовжується в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога продовжується зараз 6 квітня

Українські захисники попереджали про нову групу безпілотників у Харківській області, що рухалась у південному напрямку. Також військові писали про рух "шахедів" у бік Черкаської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила значну частину території України. Загроза ударних БпЛА триває.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:17. За даними Повітряних сил, частина БпЛА рухається західним курсом.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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