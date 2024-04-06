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Воздушная тревога набирает обороты — какие области предупредили об опасности

6 апреля 2024 01:55
обновлено: 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога набирает обороты — какие области предупредили об опасности
Беспилотник летит над областями. Фото: Александр Гусев / Pacific Presspicture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 6 апреля продолжается. Области не прекращают "краснеть", так на карте тревог уже виднеются Кировоградская и Черкасская, также опасность продолжается в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и других.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Воздушная тревога продолжается сейчас 6 апреля

Украинские защитники предупреждали о движущейся в южном направлении новой группе беспилотников в Харьковской области. Также военные писали о движении "шахедов" в сторону Черкасской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила значительную часть территории Украины. Угроза ударных БПЛА продолжается.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 6 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:17. По данным Воздушных сил, часть БПЛА движется по западному курсу.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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