Воздушная тревога набирает обороты — какие области предупредили об опасности

Беспилотник летит над областями. Фото: Александр Гусев / Pacific Presspicture alliance

Воздушная тревога в Украине сейчас 6 апреля продолжается. Области не прекращают "краснеть", так на карте тревог уже виднеются Кировоградская и Черкасская, также опасность продолжается в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и других.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога продолжается сейчас 6 апреля

Украинские защитники предупреждали о движущейся в южном направлении новой группе беспилотников в Харьковской области. Также военные писали о движении "шахедов" в сторону Черкасской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила значительную часть территории Украины. Угроза ударных БПЛА продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:17. По данным Воздушных сил, часть БПЛА движется по западному курсу.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...