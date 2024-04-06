Воздушная тревога набирает обороты — какие области предупредили об опасности
Воздушная тревога в Украине сейчас 6 апреля продолжается. Области не прекращают "краснеть", так на карте тревог уже виднеются Кировоградская и Черкасская, также опасность продолжается в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и других.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
Воздушная тревога продолжается сейчас 6 апреля
Украинские защитники предупреждали о движущейся в южном направлении новой группе беспилотников в Харьковской области. Также военные писали о движении "шахедов" в сторону Черкасской области.
В настоящее время воздушная тревога охватила значительную часть территории Украины. Угроза ударных БПЛА продолжается.
Обновлено 02:17. По данным Воздушных сил, часть БПЛА движется по западному курсу.
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