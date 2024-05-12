Повітряна тривога вночі 12 травня

Повітряна тривога — небезпека на півдні та сході України
12 травня 2024 00:40
Фото ілюстративне
У південних та східніих регіонах України активізувалась ворожа тактична авіація.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Читайте також:
Повітряна тривога в Україні вночі 12 травня
Станом на 00:45 повітряна тривога оголошена в Харківській, Запорізькій, Херсонській областях і на тимчасово окупованих територія України.
Військові Повітряних сил ЗСУ попереджають про активність ворожої авіації на північно-східному напрямку.
Новина доповнюється.
Читайте Новини.LIVE!