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Повітряна тривога — небезпека на півдні та сході України

12 травня 2024 00:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога вночі 12 травня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У південних та східніих регіонах України активізувалась ворожа тактична авіація. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Повітряна тривога в Україні вночі 12 травня 

Станом на 00:45 повітряна тривога оголошена в Харківській, Запорізькій, Херсонській областях і на тимчасово окупованих територія України. 

Повітряна тривога в Україні вночі 12 травня
Карта потвітряних тривог в Україні. Скриншот з alerts.in.ua

Військові Повітряних сил ЗСУ попереджають про активність ворожої авіації на північно-східному напрямку.  

Повітряні сили попереджають про активність ворожої авіації
Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

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