Повітряна тривога вночі 12 травня

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У південних та східніих регіонах України активізувалась ворожа тактична авіація.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Станом на 00:45 повітряна тривога оголошена в Харківській, Запорізькій, Херсонській областях і на тимчасово окупованих територія України.

Карта потвітряних тривог в Україні. Скриншот з alerts.in.ua

Військові Повітряних сил ЗСУ попереджають про активність ворожої авіації на північно-східному напрямку.

Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

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