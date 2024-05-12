Воздушная тревога ночью 12 мая

Воздушная тревога — опасность на юге и востоке Украины
12 мая 2024 00:40
Фото иллюстративное
В южных и восточных регионах Украины активизировалась вражеская тактическая авиация.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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По состоянию на 00:45 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и временно оккупированных территориях Украины.
Военные воздушных сил ВСУ предупреждают об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении.
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