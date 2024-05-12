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Воздушная тревога — опасность на юге и востоке Украины

12 мая 2024 00:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога ночью 12 мая
Фото иллюстративное
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В южных и восточных регионах Украины активизировалась вражеская тактическая авиация.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине ночью 12 мая

По состоянию на 00:45 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и временно оккупированных территориях Украины.

Воздушная тревога в Украине ночью 12 мая
Карта воздушных тревог в Украине. Скриншот с alerts.in.ua

Военные воздушных сил ВСУ предупреждают об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении.

Воздушные силы предупреждают об активности вражеской авиации
Скриншот из Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Новость дополняется.

война
воздушная тревога
истребитель

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