Воздушная тревога ночью 12 мая

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В южных и восточных регионах Украины активизировалась вражеская тактическая авиация.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине ночью 12 мая

По состоянию на 00:45 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и временно оккупированных территориях Украины.

Карта воздушных тревог в Украине. Скриншот с alerts.in.ua

Военные воздушных сил ВСУ предупреждают об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении.

Скриншот из Telegram/Воздушные Силы ВСУ

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