Повітряна тривога оголошена у більшості областей України

Українці ховаються під час повітряної тривоги в укритті. Фото: Новини.LIVE

Вночі, 14 червня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Вона почала ширитися з опівночі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Зазначається, що є загроза атаки дронів.

Повітряна тривога в Україні

Станом на 23:50 мапа повітряних тривог вигладяє так:

00:30:

Місцеві пабліки пишуть про вибухи на Дніпропетровщині.

Зауважимо, минулої ночі росіяни запустили по Україні 14 крилатих ракет, з яких десять було ліквідовано. У Генштабі повідомляють, що ворог випустив чотири "Шахеди", один — знищено.

Нагадаємо, у Кривому Розі внаслідок російської нічної повітряної атаки 13 червня є руйнування житлових об'єктів, сильно постраждалі цивільні, є загиблі. Крім того, під завалами шукали людей.