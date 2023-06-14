Повітряна тривога оголошена у більшості областей України
Вночі, 14 червня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Вона почала ширитися з опівночі.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Зазначається, що є загроза атаки дронів.
Повітряна тривога в Україні
Станом на 23:50 мапа повітряних тривог вигладяє так:
00:30:
Місцеві пабліки пишуть про вибухи на Дніпропетровщині.
Зауважимо, минулої ночі росіяни запустили по Україні 14 крилатих ракет, з яких десять було ліквідовано. У Генштабі повідомляють, що ворог випустив чотири "Шахеди", один — знищено.
Нагадаємо, у Кривому Розі внаслідок російської нічної повітряної атаки 13 червня є руйнування житлових об'єктів, сильно постраждалі цивільні, є загиблі. Крім того, під завалами шукали людей.