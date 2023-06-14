Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины arrow

Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины

14 июня 2023 00:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины
Украинцы прячутся во время воздушной тревоги в укрытии. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 14 июня, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Она начала распространяться с полуночи.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Отмечается, что есть угроза атаки дронов.

Воздушная тревога в Украине

По состоянию на 23:50 карта воздушных тревог выглядит так:

Заметим, минувшей ночью россияне запустили по Украине 14 крылатых ракет, из которых десять были ликвидированы. В Генштабе сообщают, что враг выпустил четыре "Шахеда", один — уничтожен.

Напомним, в Кривом Роге в результате российской ночной воздушной атаки 13 июня есть разрушение жилых объектов, сильно пострадавшие гражданские, погибшие. Кроме того, под завалами искали людей.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас