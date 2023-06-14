Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины
Ночью, 14 июня, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Она начала распространяться с полуночи.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Отмечается, что есть угроза атаки дронов.
Воздушная тревога в Украине
По состоянию на 23:50 карта воздушных тревог выглядит так:
Заметим, минувшей ночью россияне запустили по Украине 14 крылатых ракет, из которых десять были ликвидированы. В Генштабе сообщают, что враг выпустил четыре "Шахеда", один — уничтожен.
Напомним, в Кривом Роге в результате российской ночной воздушной атаки 13 июня есть разрушение жилых объектов, сильно пострадавшие гражданские, погибшие. Кроме того, под завалами искали людей.