Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины

Украинцы прячутся во время воздушной тревоги в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Ночью, 14 июня, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Она начала распространяться с полуночи.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Отмечается, что есть угроза атаки дронов.

Воздушная тревога в Украине

По состоянию на 23:50 карта воздушных тревог выглядит так:

Заметим, минувшей ночью россияне запустили по Украине 14 крылатых ракет, из которых десять были ликвидированы. В Генштабе сообщают, что враг выпустил четыре "Шахеда", один — уничтожен.

Напомним, в Кривом Роге в результате российской ночной воздушной атаки 13 июня есть разрушение жилых объектов, сильно пострадавшие гражданские, погибшие. Кроме того, под завалами искали людей.