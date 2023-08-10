Повітряна тривога перемістилась на Захід: які області в небезпеці

БпЛА в небі. Фото: google.com

Вночі, 10 серпня, повітряна тривога плавно перемістилась на західні області, зокрема Львівську, Тернопільську, Рівненську та інші. Є загроза атаки БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 03:44. Повітряна тривога наразі оголошена у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Також Повітряні сили повідомляють про загрозу атаки БпЛА в цих областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що