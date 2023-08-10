Повітряна тривога перемістилась на Захід: які області в небезпеці
10 серпня 2023 03:42
оновлено: 03:47
БпЛА в небі. Фото: google.com
Вночі, 10 серпня, повітряна тривога плавно перемістилась на західні області, зокрема Львівську, Тернопільську, Рівненську та інші. Є загроза атаки БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 03:44. Повітряна тривога наразі оголошена у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях.
Також Повітряні сили повідомляють про загрозу атаки БпЛА в цих областях.
Нагадаємо, що