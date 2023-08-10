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Воздушная тревога переместилась на Запад: какие области в опасности

10 августа 2023 03:42
обновлено: 03:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога переместилась на Запад: какие области в опасности
БПЛА в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 10 августа, воздушная тревога плавно переместилась в западные области, в частности Львовскую, Тернопольскую, Ровенскую и другие. Есть угроза атаки БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:44. Воздушная тревога объявлена во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Также воздушные силы сообщают об угрозе атаки БпЛА в этих областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что

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