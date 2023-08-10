Воздушная тревога переместилась на Запад: какие области в опасности
10 августа 2023 03:42
обновлено: 03:47
БПЛА в небе. Фото: google.com
Ночью, 10 августа, воздушная тревога плавно переместилась в западные области, в частности Львовскую, Тернопольскую, Ровенскую и другие. Есть угроза атаки БПЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 03:44. Воздушная тревога объявлена во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Также воздушные силы сообщают об угрозе атаки БпЛА в этих областях.
Напомним, что