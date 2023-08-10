Воздушная тревога переместилась на Запад: какие области в опасности

БПЛА в небе. Фото: google.com

Ночью, 10 августа, воздушная тревога плавно переместилась в западные области, в частности Львовскую, Тернопольскую, Ровенскую и другие. Есть угроза атаки БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:44. Воздушная тревога объявлена во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Также воздушные силы сообщают об угрозе атаки БпЛА в этих областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что