Повітряна тривога по всій країні: загроза удару ракетами
10 серпня 2023 04:04
оновлено: 04:13
Ракета злітає в повітряний простір. Фото: google.com
В Україні вночі, 10 серпня, масштабна повітряна тривога. За даними Повітряних сил, злетів російський МіГ-31К, носій ракет "Кинджал".
Про це повідомляють моніторингові канали.
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